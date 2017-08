Neue Daten : Statistisches Bundesamt legt Erwerbstätigenzahlen vor

Die gute Konjunktur sorgt für Rekorde am deutschen Arbeitsmarkt. Im ersten Quartal stieg die Zahl der Erwerbstätigen gemessen am Vorjahreszeitraum um 638 000 auf 43,7 Millionen - so viele wie nie zuvor zum Jahresauftakt seit 1991.