Wirtschaft : Stürmische Energie

Dicke Wolken jagen über den Himmel. Äste biegen sich, Radfahrer kommen nur schwer vorwärts. Denn es weht ein starker Wind. Die Energie von Wind ist an solchen Tagen gut zu erkennen und zu spüren. Das war in den vergangenen Wochen häufiger so, teilweise wurde es sogar sehr stürmisch.

Auch die Betreiber von Windkraftanlagen haben das gemerkt. Sie messen, wie viel Strom ihre Windräder erzeugen. Denn damit verdienen sie ihr Geld. Tatsächlich erzielten die Anlagen an Land und im Meer im Februar wohl einen Rekord. Das gab ein Verband am Dienstag bekannt. In diesem einen windigen Monat erzeugten die Anlagen so viel Strom, wie man braucht...

