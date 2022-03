Energie : Tanktourismus nach Dänemark nimmt zu

Normalerweise kommen die dänischen Grenzlandbewohner zum Einkaufen nach Flensburg und Umgebung. Alkohol und Süßigkeiten beispielsweise sind hier deutlich günstiger. Angesichts der Spritpreise entdecken aber immer mehr Deutsche dänische Tankstellen für sich.

Schlangen an der Tankstelle: Viele Menschen im deutsch-dänischen Grenzgebiet fahren derzeit angesichts der hohen Spritpreise in Deutschland zum Tanken zum nördlichen Nachbarn. „Hier ist es wesentlich günstiger“, sagt der Flensburger Guido Matt. Er steht mit seinem Pick-up an einer Tankstelle wenige hundert Meter hinter dem Grenzübergang Kupfermühle/Kru...

