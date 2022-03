Gewerkschaften : Tarifeinigung für die Postbank steht

Seit Januar hat es immer wieder Warnstreiks bei der Postbank gegeben. Nun steht der neue Tarifvertrag. Die Mitarbeiter bekommen mehr Geld, und der Kündigungsschutz geht in die Verlängerung.

Die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber haben sich in ihrer dritten Verhandlungsrunde auf einen neuen Tarifvertrag für die Postbank geeinigt. Das teilte Verdi am Mittwoch mit. Die Beschäftigten des zum Deutsche-Bank-Konzern gehörenden Instituts erhalten demnach ab dem 1. Juni 2022 eine Gehaltserhöhung von 3,1 Prozent und in einem zweiten Schritt ab...

