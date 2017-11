Aktie rutscht ab : Tesla enttäuscht Anleger mit bisher höchstem Quartalsverlust

Der Elektroautobauer Tesla ist im dritten Quartal stärker als erwartet in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich fiel ein Verlust in Höhe von 619 Millionen Dollar (533 Mio Euro) an, wie der Konzern von Tech-Milliardär Elon Musk nach US-Börsenschluss mitteilte.