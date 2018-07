Börse in Frankfurt : Trump-Aussagen zum Handelsstreit drücken Dax ins Minus

Die Sorgen wegen des globalen Handelsstreits haben den deutschen Aktienmarkt wieder fest im Griff. So drehte der Dax gegen Freitagmittag ins Minus und fiel zuletzt um 1,29 Prozent auf 12.523,06 Punkte.

von dpa

20. Juli 2018, 15:19 Uhr

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump seine Entschlossenheit zu einer weiteren Eskalation im Konflikt mit China noch einmal bekräftigt. Zudem warf Trump der Europäischen Union vor, den Euro manipuliert zu haben. Dies verteuerte die Gemeinschaftswährung, was wiederum die Exportchancen der hiesigen Unternehmen verschlechterte und so den Leitindex noch tiefer ins Minus beförderte.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Freitag um 0,68 Prozent auf 26.550,82 Punkte nach unten. Im Technologiesektor hingegen hellte sich die Stimmung zum Wochenschluss etwas auf: Der TecDax stieg um 0,17 Prozent auf 2874,06 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wiederum stand fast 1 Prozent im Minus.

Bereits seit Monaten leiden die Aktien von Automobilherstellern unter der Diskussion über drohende US-Einfuhrzölle für europäische Fahrzeuge. Am Freitag nun gerieten Autowerte europaweit auch nach einem enttäuschenden Ausblick des französischen Zulieferers Faurecia unter Druck. In Deutschland büßten die Aktien von Continental mehr als 2 Prozent ein. Im MDax verzeichneten Schaeffler und Hella Verluste von jeweils rund 3 Prozent.

Im Stahlsektors befürchten Investoren wegen der Zollstreitigkeiten umfangreiche Verschiebungen der Handelsströme. Insofern weiteten die Papiere des Stahl- und Industriekonzerns Thyssenkrupp ihre Verluste aus und sackten zuletzt am Dax-Ende um knapp 4 Prozent ab.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,17 Prozent am Vortag auf 0,16 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 141,56 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,11 Prozent auf 162,96 Punkte nach. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1700 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8547 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1588 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8630 Euro gekostet.