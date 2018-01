Nach Krise : Tui sieht wachsende Türkei-Nachfrage

vergrößern 1 von 1 Foto: Marius Becker 1 von 1

von dpa

erstellt am 10.Jan.2018 | 12:48 Uhr

Zum Saisonauftakt verzeichnet der Konzern ein Buchungsplus von 70 Prozent, wie die Tochter Tui Deutschland vor dem Start der Reisemesse CMT in Stuttgart mitteilte. Daher weitet der Veranstalter aus Hannover sein Angebot für den Sommer aus und stockt die Flugkapazität auf den Strecken von Deutschland in die Türkei um 100.000 Sitzplätze auf.

2016 waren die Türkei-Buchungen bei Tui um rund die Hälfte eingebrochen und hatten sich auch 2017 kaum erholt. Der Konzern hatte sein Türkei-Angebot daher zusammengestrichen.

Auch mit Blick auf andere Reiseziele zeigte sich Tui optimistisch. «Die Buchungen für die Sommersaison 2018 laufen bereits sehr gut», sagte Stefan Baumert, Touristikchef von Tui Deutschland. So lägen die Ägypten-Buchungen mit 58 Prozent, die für Tunesien sogar mit 125 Prozent im Plus. Allerdings waren die Ziele wegen der politischen Krisen und Terroranschlägen in den Ländern in den vergangenen Jahren stark unter die Räder gekommen.

Der Boom der spanischen Urlaubsregionen samt den Balearen und den Kanarischen Inseln geht laut Baumert unterdessen weiter. Die Buchungen für das beliebteste Reiseland der Deutschen legten weiter zu.