Corona-Krise : Umfrage: Lage im Mittelstand entspannt sich nur leicht

Noch immer sind viele bei Mittelständlern Beschäftigte in Kurzarbeit. Eine Umfrage kommt zu dem Schluss: „Die Lage ist nach wie vor ernst.“

Frankfurt am Main | Die Lage vieler deutscher Mittelständler hat sich einer Umfrage zufolge im Frühjahr leicht gebessert - sie bleibt aber in der Corona-Krise angespannt. Im März hatten 45 Prozent der befragten Unternehmen Mitarbeiter in Kurzarbeit, im Herbst 2020 waren es noch 49 Prozent. Der Anteil der Firmen, die coronabedingt Stellen abbauen wollten, ging von 16 a...

