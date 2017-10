Börse in Frankfurt : US-Daten und steigender Euro drücken Dax unter 13000 Punkte

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

13.Okt.2017

Zuvor hatte sich der Leitindex erstmals von dieser Marke nach oben absetzen können und bei knapp 13 037 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Zuletzt legte der Dax um 0,04 Prozent auf 12 988,37 Punkte nur noch leicht zu.

Der Euro profitierte von schwachen Inflationsdaten aus den USA, die den US-Dollar belasteten. In den USA hat sich der Preisauftrieb im September etwas schwächer als erwartet entwickelt. Mit einem steigenden Euro verschlechtern sich die Exportchancen deutscher Unternehmen.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 0,05 Prozent auf 26 045,15 Punkte leicht nach. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,11 Prozent auf 2522,34 Punkte. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,02 Prozent auf 3606,31 Zähler.

Bei den Unternehmen stehen mit Bayer und BASF zwei Dax-Schwergewichte im Fokus. BASF übernimmt für knapp 6 Milliarden Euro von Bayer Teile des Geschäfts mit Saatgut- und Unkrautvernichtungsmitteln. Der Deal steht im Zusammenhang mit der Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto durch Bayer. Bayer-Aktien legten um 1 Prozent zu, während BASF leicht nachgaben.

Für BASF sei dies die letzte Chance, das eigene Pestizidgeschäft mit der Produktion von Saatgut zu verbinden, erläuterte der Analyst Knud Hinkel von der Equinet Bank. Allerdings zahlten die Ludwigshafener hierfür auch einen «saftigen» Preis. Unter dem Strich sei der Deal für Bayer finanziell lukrativ, urteilten Experten, und für BASF strategisch sinnvoll.

Aktien des Autozulieferers Grammer büßten fast 7 Prozent ein. Das Unternehmen dürfte die eigene Prognose für den Auftragseingang deutlich verfehlen. Der operative Gewinn des im SDax enthaltenen Unternehmens wird mit rund 10 Millionen Euro belastet.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,25 Prozent am Vortag auf 0,23 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,13 Prozent auf 141,39 Punkte. Der Bund Future gewann 0,27 Prozent auf 161,97 Punkte. Der Euro stieg im Tageshoch bis auf 1,1867 Dollar, nachdem er im frühen europäischen Handel noch 1,1820 Dollar gekostet hatte. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1856 (Mittwoch: 1,1830) US-Dollar festgesetzt.