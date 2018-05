Anklage wegen Mittäterschaft : US-Justiz erlässt Haftbefehl gegen Ex-VW-Chef Winterkorn

Die oberste Etage sei in die Manipulationen nicht eingeweiht gewesen, hieß es immer bei VW. Zumindest die US-Justiz sieht das anders - und klagt Ex-Konzernchef Winterkorn an. Sollte er verurteilt werden, droht ihm eine lange Haftstrafe.

von dpa

04. Mai 2018, 21:09 Uhr

Die amerikanische Justiz hat nach der Anklage gegen Martin Winterkorn Haftbefehl gegen den früheren VW-Chef erlassen. Das bestätigte eine Justizsprecherin am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Die USA wollen den früheren Topmanager des Autobauers wegen Betrugs im Abgasskandal zur Rechenschaft ziehen. Dem 2015 zurückgetretenen Vorstandsvorsitzenden wird außerdem Verschwörung zum Verstoß gegen Umweltgesetze und zur Täuschung der Behörden vorgeworfen, wie aus der Klageschrift hervorgeht, die das zuständige Gericht in Detroit (US-Bundesstaat Michigan) am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht hatte. In Deutschland ermittelt derweil die Staatsanwaltschaft Braunschweig unter anderem wegen Betrugsverdachts weiter gegen Winterkorn.

Ein Anwalt des inzwischen 70-Jährigen sagte am Freitag der Deutschen Presse-Agentur, man prüfe die Anklage und werde sich «zu gegebener Zeit äußern». Von Winterkorn selbst war keine Stellungnahme zu erhalten.

Deutschland darf den vor einem US-Gericht angeklagten früheren Volkswagen-Chef Martin Winterkorn laut Grundgesetz nicht der US-Justiz übergeben. Artikel 16, Absatz II besagt: «Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden». Ähnlich heißt es im Auslieferungsabkommen beider Länder: «Die Vertragsparteien sind nicht verpflichtet, ihre eigenen Staatsangehörigen auszuliefern». Sollte der unter anderem wegen Betrugs und Verschwörung angeklagte Ex-Manager allerdings in die USA einreisen, droht ihm dort die Verhaftung.