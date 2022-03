Flugzeugbau : Verkauf von Airbus-Standort an Investor ist vom Tisch

Zehn Monate hatte die IG Metall mit Airbus um Bedingungen für den Umbau der Flugzeugfertigung in Deutschland gerungen. Dabei ging es auch um den Einstieg eines Investors in der Teilefertigung. Die Gespräche darüber gehen nun in die Schlussphase.

Der geplante Verkauf der Teilefertigung von Airbus am Augsburger Standort der Tochter Premium Aerotec (PAG) ist vom Tisch. Die Gespräche zwischen dem Flugzeugbauer und dem nordrhein-westfälischen Mittelständler Mubea konzentrieren sich nun auf das PAG-Werk im niedersächsischen Varel. Ob die Verhandlungen erfolgreich zu Ende gehen, soll sich innerhalb d...

