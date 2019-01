Spitzentreffen : Verkehrsminister und Bahnchef suchen Weg aus der Krise

Sie lässt Kunden zu oft warten, zu häufig gibt es Servicemängel: Die Bahn soll dem Bund als Eigentümer Vorschläge auf den Tisch legen, wie sie wieder in die Spur kommen kann - nur wie schnell ist das möglich?

von dpa

15. Januar 2019, 08:02 Uhr

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Bahnchef Richard Lutz beraten an diesem Dienstag über Auswege aus der Krise des Staatskonzerns.

Lutz will bei dem Spitzentreffen dem Vernehmen nach vorschlagen, die Auslandstochter DB Arriva zu verkaufen. Das solle Geld für Investitionen in Züge und Schienennetz bringen, hieß es in Berlin. Zudem könnte der Konzernvorstand erweitert werden: Die Chefs der Töchter Cargo, Regio und Fernverkehr könnten aufrücken.

Die Rufe nach einem grundlegenden Umbau der Bahn waren zuletzt lauter geworden, nachdem im vergangenen Jahr jeder vierte Fernzug zu spät unterwegs war. Scheuer hatte deutlich gemacht, dass sich die Qualität im laufenden Halbjahr spürbar erhöhen müsse.

Die Verbraucherzentralen fordern als rasche Maßnahme Erleichterungen für Bahnkunden bei Entschädigungen für unpünktliche oder ausgefallene Züge. «Das lässt sich im Gegensatz zur Behebung der tief gehenden Problemen schnell umsetzen», sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, der Deutschen Presse-Agentur.

Damit Verbraucher rasch an ihr Geld kommen, müsse spätestens bis zum Sommer ein Erstattungsantrag per Online-Formular auf der Homepage der Deutschen Bahn möglich sein. Privatbahnen machten dies bereits vor. Bei Verspätungen von mehr als einer Stunde können Kunden 25 Prozent des Preises zurückfordern, ab zwei Stunden die Hälfte.

«Politik und Bahnvorstand sind gefordert alles zu tun, damit die Bahn im Fern- und Nahverkehr wieder zuverlässig wird», sagte Müller. Versäumnisse in der Vergangenheit bei Personal, Infrastruktur und Fahrmaterial rächten sich jetzt.

Zu dem Gespräch im Ministerium in Berlin werden auch Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla und Finanzvorstand Alexander Doll erwartet. Ein weiteres Treffen ist Ende Januar geplant. Pläne für eine Privatisierung der Tochter Arriva, die den Personenverkehr im Ausland bündelt, sind nicht unumstritten. Vorbereitungen für einen Teilverkauf über die Londoner Börse hatte der Konzern 2016 gestoppt. Zur Begründung wurde damals auf den Brexit verwiesen.