China : Verschärfte Kontrolle von im Ausland gelisteten Unternehmen

Chinesische Unternehmen, die im Ausland an die Börse gehen wollen, müssen sich auf eine stärkere Kontrolle durch den chinesischen Staat einstellen. Es gehe um Datensicherheit, heißt es aus Peking.

Peking | China verschärft die Kontrolle von im Ausland an der Börse gehandelten chinesischen Unternehmen. Die neuen Vorschriften haben weitgehende Auswirkungen auf die Kapitalbeschaffung aufstrebender Firmen aus China an ausländischen Aktienmärkten wie in New York oder Hongkong. Die neuen Regeln zielen besonders auf „Datensicherheit, grenzüberschreitenden D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.