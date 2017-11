Nach Gewinnwarnung : Versicherer Talanx legt Quartalszahlen vor

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Gollnow 1 von 1

von dpa

13.Nov.2017

Grund waren die schweren Zerstörungen durch die Tropenstürme «Harvey», «Irma» und «Maria» sowie die Erdbeben in Mexiko. Für das Gesamtjahr peilt Talanx nun ein Konzernergebnis von rund 650 Millionen Euro an, nach zuvor rund 850 Millionen Euro. Vor Jahresfrist hatte Talanx 234 Millionen Euro verdient.

Die Naturkatastrophen belasteten den Konzern den Angaben zufolge mit insgesamt rund 900 Millionen Euro. Damit lag die Großschadenbelastung nach neun Monaten insgesamt bei mehr als 1,2 Milliarden Euro und damit über dem Gesamtjahresbudget.

Am Freitag hatte Talanx angekündigt, dass der bisher für das internationale Geschäft mit Privat- und Firmenkunden zuständige Vorstand Torsten Leue (51) neuer Vorstandschef werden soll. Er soll im Mai den bisherigen Chef Herbert K. Haas ablösen, der in den Aufsichtsrat wechseln will.