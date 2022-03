Kreditkartenanbieter : Visa und Mastercard setzen Geschäfte in Russland aus

In Russland entfallen einem Bericht zufolge rund 74 Prozent der Kreditkarten-Vorgänge auf die weltgrößten Anbieter Visa und Mastercard. Mastercard-Beschäftige sollen dennoch weiter bezahlt werden.

Wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine setzen die beiden weltgrößten Kreditkartenanbieter, Visa und Mastercard, ihre Geschäfte in Russland aus. Visa werde mit Kunden und Partnern in Russland zusammenarbeiten, „um alle Visa-Transaktionen in den kommenden Tagen einzustellen“, teilt das Unternehmen mit. Danach würden in Russland ausgestellte Karte...

