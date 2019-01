Für Euro-4- und Euro-5-Diesel : Volkswagen will bundesweite Wechselprämie für ältere Diesel

Von Verkehrsminister Scheuer kommt schon großes Lob. VW prüft eine bundesweite Wechselprämie für Diesel ab Euro 4. Dies allerdings zeitlich befristet und nur in 15 besonders belasteten Städten. Ein Tauschangebot an «alle Dieselbesitzer in Deutschland», wie der Minister sagt, ist das mitnichten.

von dpa

18. Januar 2019, 17:27 Uhr

VW will die Wechselprämie für ältere Diesel auf ganz Deutschland ausdehnen. «Aktuell prüft der Volkswagen Konzern ein zeitlich befristetes bundesweites Angebot der Wechselprämie, die bei Inzahlungnahme eines Euro-4- oder Euro-5-Diesel-Fahrzeugs gewährt wird», sagte ein Konzernsprecher.

Diese ist ihm zufolge aktuell auf die 15 besonders belasteten Intensivstädte beschränkt. Zunächst hatte die «Bild» über das Vorhaben berichtet.

«Die zuständigen Vorstandsgremien werden voraussichtlich Anfang der kommenden Woche Entscheidungen dazu treffen», sagte der Sprecher. «Damit ist der größte deutsche Autokonzern der erste Anbieter, der allen Dieselbesitzern in Deutschland ein richtig gutes Tauschangebot für sauberere Autos macht», sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dem Blatt.