Luftverkehr : Warnstreiks: Flughäfen rechnen mit zahlreichen Flugausfällen

Die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn rechnen wegen eines Warnstreikaufrufs in der Fluggastkontrolle am Montag mit zahlreichen Flugstreichungen. „Voraussichtlich muss ein großer Teil der geplanten Flüge von den Airlines gestrichen werden“, teilte der Flughafen Düsseldorf am Sonntag auf seiner Homepage mit. Es sei mit „umfangreichen Flugstreichungen zu rechnen“, hieß es vom Flughafen Köln/Bonn.

