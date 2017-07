Börse in Frankfurt : Weitere Stabilisierung des Dax vor EZB-Aussagen

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Vor der nachmittäglichen EZB-Sitzung steht zunächst die angelaufene Berichtssaison der Unternehmen mit einer Flut von Geschäftszahlen im Fokus.

In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,53 Prozent auf 12 517,61 Punkte. Er hatte bereits zur Wochenmitte ein knappes Plus geschafft - davor war es im Sog des deutlich gestiegenen Eurokurses, der tendenziell die Exportchancen europäischer Unternehmen schmälert, drei Tage in Folge bergab gegangen.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Donnerstagmorgen 0,34 Prozent auf 25 099,63 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax notierte 0,18 Prozent höher bei 2296,28 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,45 Prozent auf 3516,04 Punkte.

von dpa

erstellt am 20.Jul.2017 | 09:20 Uhr