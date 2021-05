Transportboom : Welthandel springt an: Hapag-Lloyd muss Container nachkaufen

Hohe Nachfrage: Bereits im April hat Hapag-Lloyd eine große Container-Bestellung verkündet. Jetzt muss der Konzern noch einmal nachlegen.

Hamburg | Der Hamburger Transport- und Logistikkonzern Hapag-Lloyd verzeichnet im anspringenden Welthandel weiterhin ein weltweit knappes Containerangebot. „Hapag-Lloyd hat daher erneut in seine Containerflotte investiert und insgesamt 60.000 TEU Standardcontainer in China bestellt“, teilte die Hapag-Lloyd AG in Hamburg mit. Bereits im April diesen Jahres ha...

