Große Unternehmen : Weniger Dax-Aufsichtsräte mit Arbeitnehmervertretern besetzt

Arbeitnehmer spielen in den Aufsichtsräten vieler deutscher Unternehmen eine wichtige Rolle. Doch der Anteil der Kontrollgremien mit mit Vertretern der Belegschaftengeht zurück. Woran liegt das?

München | In den Aufsichtsräten der großen börsennotierte Konzerne in Deutschland schwindet allmählich der Einfluss der Arbeitnehmer. Nach einer Analyse der Münchner Personalberatung Russell Reynolds Associates werden ab September voraussichtlich in einem Viertel der Dax-Unternehmen keine Arbeitnehmer mehr im Aufsichtsrat vertreten sein. Hintergrund ist demn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.