Statistik : Weniger Mineralwasser in NRW hergestellt

Zwei Milliarden Liter natürliches Mineralwasser - mit und ohne Kohlensäure - haben 19 Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes im Jahr 2021 in Nordrhein-Westfalen produziert. Das waren 7,8 Prozent oder 166,6 Millionen Liter weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Montag anlässlich des Weltwassertages am 22. März mitteilte. Gegenüber 2019 sei die Menge um 10,8 Prozent oder 239,2 Millionen Liter gesunken.

Pro Tag seien im vergangenen Jahr 5,4 Millionen Liter Mineralwasser hergestellt worden. Diese Menge sei ausreichend, um jeden Einwohner in NRW täglich mit einem großen Glas Wasser (0,3 Liter) zu versorgen, hieß es weiter. Mehr als zwei Drittel (69,4 Prozent) des abgefüllten Wassers wurden demnach in Betrieben der Regierungsbezirke Detmold und Düsseldor...

