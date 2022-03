Gaskonzern : Wintershall Dea will mehr Öl im Wattenmeer fördern

Der Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea hält eine Ausweitung der Ölförderung auf der Plattform Mittelplate im schleswig-holsteinischen Wattenmeer in wenigen Jahren für möglich. „Für die vorgeschlagene Erschließung des südlichen Teils der Lagerstätte von der bestehenden Mittelplate aus sind erhebliche Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro notwendig“, sagte ein Konzernsprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Bei zügiger Genehmigung noch 2022 könnte die zusätzliche Ölförderung ab 2025 beginnen. „Dadurch würden wir bis 2041 weitere zwei Millionen Tonnen Erdöl in Schleswig-Holstein fördern, eine für den heimischen Markt relevante Menge.“

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Kassel sei bereit, von Mittelplate aus auch den südlichen Teil der Lagerstätte zu erschließen, in der genehmigten Laufzeit bis 2041, sagte Sasse. „Den Bau von weiteren Fördereinrichtungen im Wattenmeer schließen wir allerdings aus, diese werden hierzu auch nicht benötigt.” Mit dem Erdöl aus Mittelplate wird traditionell...

