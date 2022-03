Bruttoinlandsprodukt : Wirtschaftsleistung steigt schwächer als der Schnitt

Die Wirtschaftsleistung in Niedersachsen ist im Jahr 2021 zwar gestiegen - aber deutlich unter der durchschnittlichen Steigerung aller Bundesländer geblieben. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei real um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) am Mittwoch mitteilte. Die durchschnittliche Steigerung bei den produzierten Gütern und Dienstleistungen (BIP) aller Länder lag aber bei 2,9.

Profitiert habe die Entwicklung Niedersachsen überwiegend vom Verarbeitenden Gewerbe. Die Bruttowertschöpfung (BWS) stieg real um 3,0 Prozent. Eine fast ebenso gute Entwicklung verzeichneten die Statistiker in den Wirtschaftsbereichen Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit (plus 2,8 Prozent). Ein Minus gab es in der Land- und Forstwirtschaft ...

