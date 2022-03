Flensburg : Wirtschaftsminister Buchholz zu Besuch bei FSG-Werft

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz hat sich am Montag über die Lage der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) informiert und mit Geschäftsführer Philipp Maracke über mögliche Beiträge der FSG zur Zukunftsfähigkeit der Marine gesprochen. „Wir hatten ein wirklich konstruktives Gespräch“, sagte Maracke. Es habe einen grundsätzlichen Austausch über die Auftragslage gegeben, die sich gut entwickele. In der Gruppe Nobiskrug-FSG gebe es insgesamt sechs Aufträge. „Wir haben uns auch über den Marineschiffbau ausgetauscht.“ In diesem Markt wolle man wieder verstärkt mitmischen. „Wir arbeiten an Angeboten, aber auch an einem konkreten Auftrag.“

Man könne zudem im Kontext der angespannten weltpolitischen Lage der Marine Kapazitäten anbieten. Buchholz sagte, auch im Marineschiffbau habe die Werft eine Expertise. „Das werden wir in Berlin sicherlich an den unterschiedlichen Stellen auch noch mal platzieren.“ Bereits Anfang des Monats hatte die Werft in einem Brief an die Bundestagsabgeordneten a...

