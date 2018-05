Flugzeugbau : WTO beurteilt EU-Subventionen für Airbus als illegal

Im erbitterten Konkurrenzkampf zwischen Boeing und Airbus streiten die USA und die EU seit Jahren vor der Welthandelsorganisation um Subventionen.

von dpa

15. Mai 2018, 18:59 Uhr

Die Europäische Union hat nach einem neuen Urteil des Schiedsgerichts der Welthandelsorganisation (WTO) illegale Subventionen für Airbus beibehalten.

«Die EU hat die Empfehlungen und Urteile des Streitschlichtungsausschusses nicht umgesetzt, denn die zu Grunde liegenden Subventionen haben weiter existiert und negative Konsequenzen (für die Gegenseite) gehabt», heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Urteil. Die USA können nach den Regeln der WTO nach Angaben von Handelsexperten in Genf nun Gegenmaßnahmen ergreifen.

Der Fall zieht sich seit 14 Jahren durch alle Instanzen der WTO. Die Entscheidung von Dienstag ist nicht weiter anfechtbar. Es geht dabei um Anschubfinanzierungen verschiedener EU-Regierungen, auch der deutschen, für die Produktion bei Airbus. Die EU haben ihrerseits die USA wegen illegaler Subventionen für Boeing ebenfalls verklagt. In dem Fall steht ein abschließendes Urteil noch aus.

Das höchste WTO-Schiedsgericht hatte der Klage der USA im Fall der Subventionen für Airbus schon 2011 in letzter Instanz teilweise stattgegeben und Empfehlungen ausgesprochen, damit die EU beanstandete Subventionen entfernt. Jetzt ging es darum, ob die EU das Urteil umgesetzt hat.

Die beiden größten Flugzeughersteller der Welt liefern sich seit Jahrzehnten einen erbitterten Konkurrenzkampf. Die USA und die EU werfen sich dabei gegenseitig Wettbewerbsverzerrung vor. Seit 14 Jahren laufen entsprechende Verfahren vor der WTO, es geht um staatliche Subventionen und Steuervergünstigungen. Beide Seiten haben ihre Klagen und Proteste jeweils durch sämtliche Instanzen gezogen.

In beiden Fällen haben die Schiedsrichter sowohl Maßnahmen zugunsten von Airbus als auch von Boeing als illegale Subventionen beurteilt. Eine Rückzahlung bereits geleisteter Staatshilfen ist indes nicht vorgesehen. Vielmehr geht es darum, Schaden, den die andere Seite durch Wettbewerbsverzerrungen erlitten haben könnte, auszugleichen.

Staatshilfen im Rüstungsbereich nehmen eine Sonderrolle ein und sind von den WTO-Verfahren nicht betroffen. Sie dürfen als «strategische Industrien» national geschützt werden. Die Sparten spielen sowohl bei Boeing als auch bei Airbus eine große Rolle.

Die WTO-Entscheide enthalten jeweils «Empfehlungen», wie die beklagte Seite ihre Maßnahmen in Einklang mit den WTO-Handelsbestimmungen bringen kann. Während Streitparteien stets die Umsetzung solcher Empfehlungen vermelden, bleibt weiter viel Raum für Interpretationen, ob das tatsächlich geschehen ist. Die Umsetzung ist praktisch fast nicht durchsetzbar. Harte Sanktionsmöglichkeiten hat die WTO nicht.

Im Prinzip sind beide Seiten einig, dass die Dispute nicht durch die WTO-Schiedsgerichte gelöst werden können. Experten sehen die Lösung in einem Vertrag, in dem beide Seiten die zulässige Unterstützung für ihre jeweiligen Luftfahrt-Industrien aushandeln. So etwas gab es in den 90er Jahren, doch der Vertrag wurde von den USA aber gekündigt.

Airbus ist der größte Luft- und Raumfahrtkonzern Europas. Er wird von Politikern häufig als Vorzeige-Beispiel für die europäische Zusammenarbeit genannt. Der Flugzeugbauer Airbus entstand Ende der 1960er Jahre als deutsch-französisches Gemeinschaftsprojekt. Daraus wurde im Jahr 2000 ein Konzern, der zunächst unter dem Namen EADS firmierte: Die Unternehmen DaimlerChrysler Aerospace AG (DASA) aus Deutschland, Aérospatiale-Matra aus Frankreich und Casa aus Spanien fusionierten. Inzwischen tritt auch der Konzern unter dem Namen Airbus auf, er beschäftigt weltweit rund 129.000 Mitarbeiter. Vor allem im Geschäft mit Passagierflugzeugen liefern die Europäer sich einen harten Wettbewerb mit dem US-Erzrivalen Boeing. In den vergangenen Jahren hat Boeing mehr Maschinen ausgeliefert als sein Hauptkonkurrent, während Airbus bei der Zahl der Bestellungen die Nase vorn hatte. Zu Airbus gehören auch Sparten für Helikopter sowie für das Rüstungs- und Raumfahrtsgeschäft. Sitz der Holding ist Amsterdam, die Konzernzentrale ist aber im südfranzösischen Toulouse.