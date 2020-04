Börse in Frankfurt : Xetra-Handel nach stundenlanger Panne wieder aufgenommen

Nach einer stundenlangen technischen Störung hat die Deutsche Börse den Xetra-Handel am Nachmittag wieder aufgenommen. Der Leitindex Dax stieg nach der Wiedereröffnung um 1,6 Prozent auf 10.733 Punkte.

von dpa

14. April 2020, 14:16 Uhr

Der Xetra-Handel war seit circa 9.25 Uhr aufgrund technischer Probleme ausgesetzt. Einen Grund für die Störung nannte die Deutsche Börse nicht.

Wegen der Probleme der sogenannten T7-Handelsarchitektur kam es auch zu Störungen an den Börsen in Österreich, Tschechien, Ungarn und Slowenien. Der Parketthandel in Frankfurt funktionierte weiter.