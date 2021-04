Bildung : Zahl der neuen Azubis im Corona-Jahr 2020 stark eingebrochen

Das vergangene Jahr war ein hartes Jahr für den deutschen Arbeitsmarkt. Die Corona-Krise hatte auch einen deutlichen Effekt auf die geschlossenen Ausbildungsverträge, wie eine Auswertung zeigt.

Wiesbaden | Im Corona-Jahr 2020 haben so wenige Menschen in Deutschland eine Ausbildung begonnen wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge brach nach vorläufigen Zahlen im Vergleich zum Vorjahr um 9,4 Prozent auf 465.200 ein, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Als Grund nannten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.