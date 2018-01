Arbeitsmarkt : Zeitarbeit weiter auf dem Vormarsch

Segment macht fast die Hälfte offener Vollzeitstellen in Deutschland aus

Fast jede zweite bei Arbeitsagenturen und Jobcentern gemeldete Vollzeitstelle ist ein Job in der Zeitarbeit. Das geht aus einer Antwort der Bundesagentur für Arbeit auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Susanne Ferschl hervor, aus der das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert hat. Demnach waren im November des vergangenen Jahres 523 790 Vollzeitstellen offiziell gemeldet, 216 294 davon in der Arbeitnehmerüberlassung. Das entspricht einem Anteil von 41,3 Prozent.

Insgesamt wächst laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit die Zahl der Leiharbeiter in Deutschland seit Jahren dynamisch an. Knapp eine halbe Million sozialversicherungspflichtig oder ausschließlich geringfügig Beschäftigte gab es demnach laut jüngstem Bericht 2016 im Durchschnitt. Damit haben Leiharbeitnehmer einen Anteil von knapp drei Prozent an der Gesamtbeschäftigung in der Bundesrepublik. Und auch wenn Personen ohne Berufsabschluss anteilig deutlich höher vertreten sind als bei den Beschäftigten insgesamt, 37 Prozent sind Fachkräfte, 64 Prozent der Leiharbeitnehmer hatten der Statistik nach einen anerkannten Berufsabschluss.

Doch nicht nur Leiharbeit, auch die Befristung von Arbeitsverhältnissen wird kritisch gesehen. Nach Angaben der Gewerkschaft DGB arbeitet im Norden jeder zehnte Arbeitnehmer nur mit einem Zeitvertrag und wird deutlich schlechter entlohnt als seine fest angestellten Kollegen. Besonders häufig kämen sachgrundlose Befristungen im Dienstleistungssektor, Gesundheitswesen und auch im öffentlichen Sektor vor. In den Koalitionsverhandlungen ist die sachgrundlose Befristung einer der Knackpunkte. Die Saar-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sagte dazu: „Da sieht man bei der SPD den Splitter im Auge der Wirtschaft, blinzelt aber den eigenen Balken weg.“ Vor allem im öffentlichen Dienst gebe es viele Befristungen: „Bevor wir mit dem Finger auf andere zeigen, sollten wir also selbst mit gutem Beispiel vorangehen, indem wir etwa die Praxis der Ketten-Anschlussverträge im öffentlichen Dienst beenden.“

SPD-Forderungen nach einer weitreichenden Nachbesserung der Sondierungsergebnisse wies sie zurück. Sie sagte der „Bild am Sonntag“: „Der Spielraum ist sehr begrenzt.“ Sie könne sich nicht vorstellen, dass die SPD bei null anfangen wolle.

Kommentar “Augenmaß“ von Nina Kallmeier Die Zahl der Zeitarbeitnehmer steigt seit Jahren stetig an – längst nicht mehr nur bei niederschwelligen Helfertätigkeiten. Ganz im Gegenteil. Knapp 46 Prozent aller Leiharbeitnehmer waren zuletzt als Fachkraft, Spezialist oder Experte eingesetzt. Denn dass durch Zeitarbeit kurzfristige oder saisonbedingte Spitzen abgefangen werden können, ist wichtig und richtig. Allerdings: Es darf nicht sein, dass bei einer gleichen Ausbildung und Tätigkeit Arbeitnehmer, die Betrieben diese Flexibilität ermöglichen, schlechtergestellt werden als festangestellte Mitarbeiter. Hier ist eine Reform überfällig. Gleiches gilt für sachgrundlose Befristungen. Ein Unternehmen sollte in der Personalplanung wissen, wie viele Beschäftigte für die anstehenden Projekte gebraucht werden. Dass hier je nach Branche und der Intensität von projektbezogenem Arbeiten auch befristete Anstellungen eine Berechtigung haben, ist klar. Es darf aber nicht zur Gewohnheit werden, Mitarbeiter dauerhaft in unterschiedlichen Firmenteilen zu parken.