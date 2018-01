Bonn : Zeitung: Beschwerden über die Post mehren sich

Die Bundesbürger sind zunehmend sauer auf die Deutsche Post. Die zuständige Aufsichtsbehörde zählt nicht nur mehr Beschwerden. Sie selbst stellt auch Mängel fest.

von dpa

18. Januar 2018, 09:12 Uhr

Bei der Bundesnetzagentur häuft sich nach einem Bericht der «Saarbrücker Zeitung» die Kritik an der Post. Die Zahl der Beschwerden habe sich deutlich erhöht.

Die Behörde selbst beklage eine erhebliche «Qualitätsverschlechterung» bei der Leerung von Briefkästen, berichtet das Blatt in seiner Donnerstagausgabe unter Berufung auf einen internen Bericht der Netzagentur.

Danach seien im vergangenen Jahr 6100 schriftliche Beschwerden eingegangen, 50 Prozent mehr als im Vorjahr. «Über die Hälfte der Beschwerden betrifft dabei die Briefbeförderung und -zustellung durch die Deutsche Post AG», heißt es in dem Papier laut «Saarbrücker Zeitung». Dabei handele es sich auch nur um die «Spitze des Eisbergs». Ein Sprecher der Bundesnetzagentur bestätigte auf Anfrage die Zahl der Beschwerden.

Die Aufsichtsbehörde selbst kritisiert dem Blatt zufolge, dass von rund 110 000 Briefkästen in Deutschland 56 Prozent nur noch am Vormittag geleert würden. Auch werde die Sonn- und Feiertagsleerung abgebaut: «Dies dürfte mitursächlich sein für das gefühlte Ausbleiben der Briefzustellung an Montagen.»

Bereits Anfang Dezember hatte die Netzagentur von vermehrten Beschwerden berichtet, damals wurde deren Anstieg für das Gesamtjahr aber nur um ein Viertel (auf 5000) geschätzt. In der für die Post besonders arbeitsintensiven Weihnachtszeit schnellte der Wert aber nach oben. Es geht um verspätete Briefe und Pakete oder Einwürfe in falsche Briefkästen.

Eine Post-Sprecherin sagte, man nehme jede Beschwerde ernst. Sie verwies darauf, dass 94 Prozent der Briefe und 90 Prozent der Pakete den Empfänger am nächsten Werktag erreichten. Man gehe davon aus, «dass der Anstieg der Beschwerden auch darauf zurückzuführen ist, dass die Bundesnetzagentur in der öffentlichen Wahrnehmung vermehrt als Beschwerdestelle für Anliegen im Postbereich angesehen wird».

Der Verbraucherexperte der Grünen, Oliver Krischer, sagte der «Saarbrücker Zeitung»: «Die Verbraucher dürfen nicht die Dummen sein, wenn sie wichtige Briefe verschicken.» Auch die Bundesregierung müsse dem Unternehmen Dampf machen. Denn die Post habe beim Briefverkehr immer noch einen öffentlichen Auftrag.