Gletscherschmelze : 180 neue Seen in der Schweiz in zehn Jahren

„Sichtbarer Beweis für den Klimawandel in den Alpen“: Das Schmelzen der Gletscher in der Schweiz hat in einem Jahrzent zu unzähligen neuen Gletscherseen geführt.

Lenk | Die Gletscherschmelze in den Alpen hat in der Schweiz allein innerhalb von zehn Jahren 180 neue Gletscherseen entstehen lassen. Zwischen 2006 und 2016 wuchs die Wasserfläche jedes Jahr um rund 150.000 Quadratmeter (15 Hektar) - „ein sichtbarer Beweis für den Klimawandel in den Alpen“, wie das schweizerische Wasserforschungsinstitut (Eawag) berichte...

