Weltweiter Rückruf von Wilke Wurstwaren : Bakterien in Pizzasalami entdeckt: Zwei Todesfälle in Hessen

Alle Produkte des Betriebs werden weltweit zurückgerufen.

von dpa und vim

02. Oktober 2019, 14:07 Uhr

Twistetal-Berndorf | In Hessen sind zwei Menschen nach dem Verzehr verunreinigter Wurst gestorben. Das Veterinäramt schloss den zuständigen Betrieb Wilke Wurstwaren am Mittwoch, wie eine Kreis-Sprecherin bestätigte. Zuerst hatte die "HNA" darüber berichtet. Das Robert-Koch-Institut habe einen "unmittelbaren Zusammenhang" nachgewiesen – die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Todesfälle durch Produkte von Wilke eingetreten sind, liege demnach bei 99,6 Prozent.

In den Produkten wurden Listerien festgestellt. Dieses Bakterien verursachen bei gesunden Menschen meist nur grippeähnliche Symptome. Bei Älteren, Schwangeren oder Menschen mit einem schwachen Immunsystem können sie hingegen zum Tod führen. Bei den beiden Todesfällen soll es sich um ältere Menschen handeln. Genaueres ist noch nicht bekannt.

Weltweite Rückrufaktion

Laut Landkreis gibt es 37 weitere Krankheitsfälle, die möglicherweise mit den Wurstwaren der Firma im Zusammenhang stehen. Der Landkreis kündigte eine weltweite Rückrufaktion für alle Produkte der Firma mit Ausnahme von Vollkonserven an.

Laut dem Landkreis wurden die Keime in Pizzasalami und Brühwurst nachgewiesen. Den ersten Fund in einem Wilke-Produkt habe es im März gegeben. Trotz Gegenmaßnahmen habe die Firma das Problem nicht in den Griff bekommen. Auch in den Folgemonaten habe es Beanstandungen gegeben. Die Staatsanwaltschaft in Kassel sei über die Vorgänge informiert worden, sagte die Sprecherin.

Das Unternehmen Wilke Wurstwaren geht nach eigenen Angaben auf eine Dorfmetzgerei vor mehr als 80 Jahren zurück. Die Firma beschäftigt nach Zahlen auf seiner Homepage rund 200 Mitarbeiter und exportiert Waren weltweit.