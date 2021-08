Raumfahrt : Bohr-Problem auf dem Mars: „Der Stein hat nicht kooperiert“

Eigentlich lief alles nach Plan bei der ersten versuchten Bodenprobe auf dem Mars in einem ausgetrockneten See. Doch das Gestein zerfiel in pudriges Pulver.

Washington | Nicht ausreichend robustes Gestein hat der US-Raumfahrtbehörde Nasa zufolge wohl die erste Entnahme einer Bodenprobe durch den Rover „Perseverance“ auf dem Mars scheitern lassen. „Die Instrumente haben funktioniert wie von uns vorgegeben, aber der Stein hat nicht kooperiert“, sagte Nasa-Forscherin Louise Jandura laut Mitteilung vom Mittwoch nach ei...

