RKI zu Corona-Schutzimpfungen : Impfquote in Deutschland: 60 Prozent mindestens einmal geimpft

In Deutschland wird seit Ende Dezember geimpft. Mittlerweile gab es mehr Impfungen gegen Sars-CoV-2 als Einwohner in Deutschland leben. Auch in Norddeutschland geht es zügig voran.

Berlin | Sechs von zehn Menschen in Deutschland haben mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Fast die Hälfte hat einen vollständigen Impfschutz. Seit 7. Juni ist die Impfreihenfolge aufgehoben, sodass nun in der Regel alle ab zwölf Jahre alten Menschen in Deutschland impfberechtigt sind. Auch Betriebsärzte sind nun flächendeckend Teil der Impfkampagne....

