Aducanumab-Infusion : EMA verweigert umstrittenem Alzheimer-Medikament Zulassung

Ein Medikament mit dem umstrittenen Impfstoff Aducanumab wird für die Behandlung von Alzheimer in Europa nicht zugelassen. Die zuständige Behörde verweist auf eine schiefe Nutzen-Risiken-Rechnung.

Amsterdam | Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte im Juni das neuartige Medikament Aduhelm für die Behandlung von Alzheimer zugelassen. In der EU kommt es vorerst nicht auf den Markt. Das hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA in Amsterdam am Freitag mitgeteilt. Das vom US-Biotechnologiekonzern Biogen entwickelte Medikament mit dem Wirkstoff Aducanumab sol...

