Tiere : Erneut weniger Nandus nach Jagd-Freigabe im Nordosten

Exotische Nandus werden in Mecklenburg-Vorpommern seit April 2020 gejagt, weil Bauern sich über Schäden auf den Feldern beklagt hatten. Seither werden bei Zählungen immer weniger Tiere gesichtet.

Schwerin | Europas einzige wildlebende Nandu-Population an der Landesgrenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein schrumpft nach Freigabe der Bejagung offenbar immer weiter. Bei der Herbstzählung Mitte November im Unesco-Biosphärenreservat Schaalsee stellten die Helfer 121 Tiere fest, wie das Umwelt- und Agrarministerium in Schwerin am Dienst...

