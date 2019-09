Erscheinung am Himmel : Zahlreiche Augenzeugen melden Feuerball über Norddeutschland

Am Donnerstagnachmittag meldeten sich mehr als 100 Menschen, die einen Feuerball am Himmel beobachteten.

von Jakob Koch

12. September 2019, 17:45 Uhr

Hamburg | Über dem nördlichen Europa ist offenbar ein bislang unbekannter Himmelskörper verglüht – mehrere Menschen beobachteten die Erscheinung am Donnerstagnachmittag. Auch aus Rostock und Broderstorf meldeten sich zwei Beobachter auf der Website https://fireballs.imo.net. So schrieb Corinna P. um 13 Uhr, die Erscheinung sähe aus "wie Energiestrahl aus einer anderen Galaxie". Frank M. aus der Hansestadt gab an, einen hellgelben Feuerball mit rötlichen Tönen im Schweif gesehen zu haben. So etwas habe er "noch niemals vorher gesehen".

Die Europäische Weltraumorganisation ESA bestätigte den Vorfall auf Twitter: "In der letzten Stunde meldeten über 100 Personen aus verschiedenen Bereichen in Europa, dass sie einen Feuerball gesehen und einen lauten Knall gehört haben", heißt es in einem Tweet. Und weiter: "Dabei handelt es sich um ein natürliches Objekt, das in die Erdatmosphäre eintrat und am Himmel verglühte."

Mehr in Kürze