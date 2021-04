RKI-Quoten im Überblick : Impffortschritt in Deutschland: So weit sind die Bundesländer beim Impfen

In Deutschland wird seit Ende Dezember geimpft. Wie kommen die Bundesländer voran?

Berlin | Seit dem Impfstart gegen das Coronavirus in Deutschland am 27. Dezember wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) 14.374.088 Impfungen gemeldet. Mehr als 10 Millionen Menschen wurden geimpft und davon haben mehr als 4 Millionen bereits die zweite Dosis erhalten (5,2 Prozent der Gesamtbevölkerung). Gemessen an der Gesamtbevölkerung beträgt die Impfquote ak...

