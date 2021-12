Invasive Art : Die Quagga-Muschel macht sich in Deutschland breit

Aus dem Schwarzen Meer ist die Quagga-Muschel nach Deutschland gelangt, wo sie sich seit einigen Jahren sehr stark ausbreitet. Welche Folgen das für Mensch und Umwelt hat.

Hamburg | Bereits im 19. Jahrhundert gelangten so genannte Dreikantenmuscheln über die Schifffahrt in deutsche Binnengewässer. Besonders stark durchsetzen konnte sich die Zebramuschel (Dreissena polymorpha), die heute nahezu flächendeckend in Deutschland vorkommt. Seit einigen Jahren bekommt sie allerdings Konkurrenz durch eine verwandte Art. Die Quagga-Muschel...

