Mittel gegen Kopf-Hals-Tumor : „Komplett verschwunden“: Neue Immuntherapie für Kampf gegen Krebs

In Deutschland erkranken jährlich Tausende Menschen an Kopf-Hals-Tumoren, die Überlebenschancen sind in der Regel schlecht. Doch eine Studie zu einer neuen Immuntherapie macht todkranken Krebspatienten Hoffnung.

London | Im Kampf gegen Hals-Kopf-Tumore haben Forscher mit einer neuen Krebstherapie einige erfolgversprechende Ergebnisse erzielt. Die britische Zeitung "Guardian" berichtet von einer entsprechenden Studie des Londoner "Institute of Cancer Research" (ICR) und des Royal-Marsden-Krankenhauses. Video: "Komplett verschwunden" Neue Immuntherapie für Kampf g...

