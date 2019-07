Neue Studie : Ob Goldfisch oder Pudel: So sehr lieben die Deutschen ihre Haustiere

Für sie wird sogar auf den Urlaub verzichtet.

Hamburg | Knapp 60 Prozent aller Deutschen haben ein Haustier – und vielen Tierhaltern ist dieses sogar wichtiger als ihr wohlverdienter Urlaub. Das ergab eine neue Studie des Hamburger Marktforschungsinstituts Splendid Research. Befragt wurden 1006 Deutsche zwischen 18 und 69 Jahren, von denen 57 Prozent die Verantwortung für ein Tier tragen.



Sind Sie Hunde- oder Katzenmensch?

Wenig überraschend sind Hunde und Katzen die beliebtesten Haustiere in Deutschland. Von den befragten Tierhaltern besitzen 55 Prozent eine Katze und 49 Prozent einen Hund. Pferde und Reptilien landen am Ende der Liste der beliebtesten Haustiere. In der Umfrage waren Mehrfachnennungen möglich und laut Splendid Research kamen im Schnitt 2,5 Tiere auf jeden Halter – wobei Fische und sonstige Arten nicht einzeln gezählt wurden.

47 Prozent der Menschen, die sich gegen ein eigenes Tier entschieden haben, taten dies, weil sie befürchten, zu wenig Zeit dafür zu haben. 22 Prozent stufen die Haltungskosten als zu hoch ein. Tatsächlich hat aber das Einkommen laut der Studie keinen Einfluss darauf, ob Tiere in einem Haushalt leben. Sie sind in einem einkommensschwachen Haushalt genauso häufig vertreten wie in anderen. Von den befragten Tierhaltern gibt die Mehrheit an, zwischen 25 Euro und 50 Euro pro Monat für ihr Tier auszugeben.

Tiere in der Urlaubszeit

Wie viel Zeit ein Haustier beansprucht zeigt sich, wenn es um den Urlaub geht: Knapp die Hälfte der befragten Besitzer würde zu Hause bleiben, wenn weder Freunde noch Familie während einer Reise auf ihr Tier aufpassen könnten.

Die Mehrheit der Tierhalter umgeht dieses Problem, indem sie das Tier mit in den Urlaub nehmen.

