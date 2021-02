Illegal entsorgter Atomabfall? : Erhöhte Werte: Radioaktives Uran in der Ostsee entdeckt

In der Ostsee wurde ein erhöhter Anteil an Uran-236 entdeckt. Noch ist die Quelle unbekannt, aber es gibt Vermutungen.

Ostsee | Forscher haben in der mittleren und nördlichen Ostsee einen erhöhten Anteil an Uran entdeckt. Konkret handelt es sich dabei um das radioaktive Isotop Uran-236, dessen Werte in diesen Gebieten im Schnitt um das Dreifache erhöht waren. Dies berichten die ...

