Kritik an China : Reste von chinesischer Rakete über dem Indischen Ozean abgestürzt

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa und andere Experten kritisieren den unkontrollierten Absturz.

Peking | Die Überreste einer für den Bau der chinesischen Raumstation genutzten Rakete sind nahe der Inselgruppe der Malediven in den Indischen Ozean gestürzt. "Der größte Teil" sei beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglüht und zerstört worden, teilte Chinas Raumfahrtprogramm am Sonntag mit. Zuvor war die Rakete noch über dem Nahen Osten am Himmel gese...

