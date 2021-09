Wissenschaft : Science-Fiction zum Anfassen - Zukunftsmuseum wird eröffnet

Wie könnte unsere Zukunft aussehen? Ein neues Museum in Nürnberg zeigt Visionen - und macht deutlich: Wir haben es selbst in der Hand.

Nürnberg | In der Zukunft könnten wir Maschinen allein über unsere Gedanken steuern. In Ansätzen ist das sogar schon heute möglich - zumindest im neuen Zukunftsmuseum in Nürnberg. Dort kann man mit Hilfe eines Elektroden-Stirnbands versuchen, Autos auf einer Carrera-Rennbahn fahren zu lassen. So einfach wie es klingt, ist das jedoch nicht. „Man muss ganz ruhi...

