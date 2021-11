Pandemie im Winter : Stiko über Booster-Impfung: Die besonders Gefährdeten brauchen sie

Wer gesund und im mittleren Alter ist, kommt erst einmal ohne Booster-Impfung zurecht – so sieht es Thomas Mertens, Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko). Die gefährdeten Gruppen benötigen die Auffrischung aber.

Berlin | Die Ständige Impfkommission (Stiko) dringt auf Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus zunächst nur für ausgewählte Gruppen. Es komme darauf an, die Menschen zuerst zu schützen, die die Impfung am dringendsten benötigen, sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens am Dienstag in Berlin. Schutz reicht für gesunde Menschen Gesunde Menschen mit...

