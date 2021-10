Weg zur Herdenimmunität : Impfung für Skeptiker? Wie ein Totimpfstoff wirkt und wann er kommt

In einigen Ländern sind sie im Einsatz, in Europa steht die Zulassung eines Corona-Totimpfstoffes noch aus. Wo liegt der Unterschied zu Biontech und Co.? Gibt es Vorteile? Und ab wann ist er zu haben?

Hamburg | Totimpfstoffe werden in Deutschland und ganz Europa noch nicht verimpft, ein entsprechendes Vakzin des französischen Biotechunternehmens Valneva befindet sich noch in der Prüfung. Es gilt als Impfstoff, auf die einige Impfskeptiker warten. Und damit auch als Hoffnung für das Erreichen einer ausreichenden Impfquote von 85 bis 90 Prozent in Deutschland....

