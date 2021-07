Weltall : Viele Jahre Verspätung: Raumstation ISS bekommt neues Labor

Seit 2007 will Russland ein Modul für Forschungen zur ISS schicken. Doch immer wieder kommt etwas dazwischen. Nun nimmt die stolze Raumfahrtnation einen neuen Anlauf.

Baikonur | Es sollte schon seit Jahren im All sein, doch ein Start wurde immer wieder verschoben: An diesem Mittwoch will Russland sein Forschungsmodul mit dem Namen „Nauka“ (Wissenschaft) zur Internationalen Raumstation (ISS) schicken. Eine Trägerrakete vom Typ Proton-M soll das 13 Meter lange Labor am Nachmittag vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.