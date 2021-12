Mutiertes Coronavirus : Was wir über die Omikron-Variante bisher wissen – und was nicht

Verlängert Omikron die Pandemie? Die neue Virusvariante verunsichert die Welt. Viele wichtige Fragen zur Charakteristik der Mutante sind noch offen. Was wir bisher wissen.

Berlin | Wissenschaftler weltweit erheben und analysieren derzeit Daten zur neu entdeckten Coronavirus-Variante Omikron. Die Botschaft der Experten: Alle sollten sich gedulden, bis es erste Fakten gibt. Was wissen wir schon über Omikron – und was noch nicht? Eine Bestandsaufnahme. Was wir über Omikron wissen Erste Laborfunde im November: Die bislang älte...

