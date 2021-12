Medikament Paxlovid : Wirkt auch gegen Omikron: Anti-Corona-Pille in den USA zugelassen

Das neue Corona-Medikament Paxlovid macht Hoffnung für Risiko-Patienten und wirkt laut Hersteller Pfizer auch gegen die Omikron-Variante. Wann es zum Einsatz kommen soll.

Silver Spring | Das Corona-Medikament Paxlovid des US-Pharmariesen Pfizer ist in den USA zugelassen worden. Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilte am Mittwoch eine Notfallzulassung für das antivirale Medikament in Pillenform. Die Behörde sprach von einem "großen Schritt im Kampf gegen diese weltweite Pandemie". Die Pille wurde für Risiko-Patienten ab zwölf Jahren zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.