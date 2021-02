Höhere Wirksamkeit : Zwei Masken: Warum eine US-Behörde doppelten Mundschutz empfiehlt

Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt, zur Corona-Prävention zwei Masken zu kombinieren. Das erhöhe die Schutzwirkung.

Washington | Das US-amerikanische Centers for Disease Control and Prevention (CDC) empfiehlt in der Corona-Pandemie die Kombination von gleich zwei Atemmasken. Tests der Gesundheitsbehörde hätten ergeben: Die Wirkung von Atemschutzmasken erhöhe sich substanziell, we...

