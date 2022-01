Aldi, Lidl, Rewe und Co. : Diese Supermärkte produzieren den meisten Verpackungsmüll

Die Deutsche Umwelthilfe hat untersucht, welche Supermärkte und Discounter am meisten Einwegverpackungen und vermeidbaren Plastikmüll anbieten. Diese Märkte sind die größten Verpackungssünder.

21. Januar 2022, 17:00 Uhr

Supermärkte und Discounter wie Aldi oder Lidl werben immer häufiger mit dem Thema Nachhaltigkeit. Doch wie viel tun die Märkte wirklich für die Müllvermeidung? Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat das getestet und die Märkte verglichen - und kommt zu einem ernüchternden Ergebnis.

Die Umweltschützer statteten dafür im Sommer 2021 insgesamt 48 Märkten von zwölf Supermarkt- und Discounterketten Testbesuche ab. Dabei waren Aldi Nord und Aldi Süd, Lidl, Penny, Netto Marken-Discount und Netto Nord, Edeka, Rewe, Kaufland und die drei Biomärkte Alnatura, Denn’s und Bio Company. Bei dieser nicht repräsentativen Stichprobe untersuchten sie unter anderem die Obst- und Gemüseabteilung, das Milch- und Joghurtangebot und die Getränkeabteilung.

Was viele Kunden nicht überraschen dürfte: Die drei Bioläden schnitten allesamt deutlich besser ab als die Discounter wie Aldi, Netto oder Lidl. Edeka, Rewe und Kaufland bewegten sich hingegen im Mittelfeld - doch auch sie erhielten von der Deutschen Umwelthilfe eine „Rote Karte”.

Kein klassischer Supermarkt oder Discounter konnte bei Abfallvermeidung oder Ressourcenschonung überzeugen. Aus dem Bericht der Deutschen Umwelthilfe

Deutschland ist europaweit Spitzenreiter bei Verpackungsmüll

Laut der DUH erreichen in Deutschland die Mengen an Verpackungsmüll jedes Jahr neue Rekordwerte. Knapp 228 Kilogramm Plastikmüll produzieren die Deutschen pro Jahr - und belegen damit in Europa den ersten Platz. Um dieser Müllflut etwas entgegenzusetzen, erwarten die Umweltschützer auch von den Lebensmitteleinzelhändlern wirksame Maßnahmen. So sollte etwa mehr Obst und Gemüse unverpackt angeboten und der Anteil an Einwegverpackungen und -flaschen drastisch reduziert werden.

Obst und Gemüse: Unverpackt ist längst nicht die Regel

Viele Obst- und Gemüsesorten haben eine robuste Schale, etwa Bananen, Äpfel, Paprika oder Karotten. Diese Produkte könnten grundsätzlich ohne eine zusätzliche Verpackung auskommen, nur wenige Obst- oder Gemüsesorten müssen zusätzlich geschützt werden. Dennoch werden die meisten Produkte nach wie vor in Plastikverpackungen wie Folien oder Netzen angeboten. Die Händler begründen dies häufig damit, dass die Verpackungen für den Transport und die Lagerung notwendig seien.

Laut der DUH fielen im Jahr 2019 103.000 Tonnen Verpackungsmüll allein durch Obst und Gemüse an. Bei ihrem Test zeigte sich, dass gerade bei den Discountern verpackte Produkte dominieren. Dagegen zählen die Umweltschützer die Bioläden zu den Vorreitern. Sieger in dieser Kategorie ist Alnatura, wo gerade einmal ein Prozent des Obst- und Gemüsesortimentes verpackt ist.

Grafik: Der Anteil an zusätzlich verpacktem Obst und Gemüse bei den Supermarkt- und Discounterketten

Getränke: Teilweise bis zu 100 Prozent Einweg

Besonders negativ schneiden die Discounterketten beim Test der DUH in der Getränkeabteilung ab. Die Tester schätzten hier den Anteil der Einwegflaschen in den Segmenten Wasser, Saft, Softdrinks und Bier. Laut Deutscher Umwelthilfe werden in Deutschland jährlich 17,4 Milliarden Einweg-Plastikflaschen, rund 4 Milliarden Dosen und 5 Milliarden Getränkekartons verbraucht. Durch Mehrwegflaschen ließe sich diese Müll größtenteils vermeiden.

Bei Aldi Nord, Aldi Süd und Lidl liegt der Anteil an Einwegflaschen bei 100 Prozent. Auch bei Penny und Netto sind es mehr als 80 Prozent. Dabei wird im Verpackungsgesetz von 2019 eigentlich deutschlandweit eine Mehrwegquote von mindestens 70 Prozent angestrebt.

Grafik: Der Anteil an Einwegverpackungen (Flaschen, Dosen und Getränkekartons) in den Getränkeabteilungen der Ketten

Deutsche Umwelthilfe fordert gesetzliche Regelungen

„Das Prinzip Freiwilligkeit ist bei Müllvermeidung im Handel krachend gescheitert”, sagte Barbara Metz, stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH, gegenüber dem „Spiegel”. Deshalb fordert die DUH verbindliche gesetzliche Vorgaben, um die Halbierung des Verpackungsmülls bis 2025 zu erreichen. Außerdem solle die Mehrwegquote für Getränke konsequenter durchgesetzt sowie dünne Plastiktüten für Obst und Gemüse verboten werden.

Zwar seien Versprechungen zu umweltfreundlichen Verpackungen aus den Werbeslogans der Supermärkte nicht mehr wegzudenken, doch diese Ziele und Maßnahmen seien aus Sicht der DUH wenig bis gar nicht überzeugend. In den meisten Fällen handele es sich schlicht um Greenwashing, also das Überbetonen gewisser vermeintlich umweltfreundlicher Eigenschaften, um vom eigentlichen Problem abzulenken.

So würden die Ketten viel zu sehr mit der Recyclingfähigkeit ihrer Verpackungen und dem Einsatz von recycelten Materialien werben, anstatt auf wirkliche Abfallvermeidung und Mehrweg zu setzen. „Der beste Abfall ist der, der gar nicht erst entsteht”, heißt es in dem Bericht. Dass Abfallvermeidung im Einzelhandel möglich sei, würden die Biomärkte wie Alnatura oder Denn’s vormachen.

Es darf nicht sein, dass ressourcensparend und klimafreundlich verpackte Produkte sich auf wenige Biosupermärkte beschränken. Klima- und Ressourcenschutz müssen in der Breite umgesetzt werden. Aus dem Bericht der Deutschen Umwelthilfe

Kritik von den Einzelhändlern

Die Einzelhändler wiesen die Kritik größtenteils zurück. Auf Anfrage des „Spiegel” erklärte beispielsweise die Schwarz-Gruppe, zu der Kaufland und Lidl gehören, man setze auf geschlossene Kreisläufe, etwa durch recyceltes Plastik im Getränkebereich. Aldi und Netto äußerten Kritik an der „einseitigen Darstellung” der Deutschen Umwelthilfe und bezeichneten die Bewertungskriterien als intransparent.